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    Українські тхеквондисти відправились за медалями чемпіонату Європи до Болгарії

    Україну на турнірі представлять 14 спортсменів
    З 7-го по 9-е грудня у столиці Болгарії м. Софія буде проведений чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях. Даний старт проводиться раз на два роки, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Цьогорічна континентальна першість ознаменує завершення офіційних змагань у 2017-му для українських
    • Сьогодні, 17:27
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    Україну на турнірі представлять 14 спортсменів

    З 7-го по 9-е грудня у столиці Болгарії м. Софія буде проведений чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях.

    Даний старт проводиться раз на два роки, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

    Цьогорічна континентальна першість ознаменує завершення офіційних змагань у 2017-му для українських спортсменів.

    На чемпіонаті Європи нагороди будуть розіграні у восьми олімпійських вагових категоріях, а кожна країна-учасниця може виставити по дві спортсмени.

    До складу української збірної увійшли 14 спортсменів:

    чоловіки:

    Тарас Мальченко – до 58 кг (Запорізька область);
    Ігор Поєдинок – до 58 кг (Київська область);
    Олексій Мостовий – до 68 кг (Київська область);
    Костянтин Костеневич – до 68 кг (Харківська область);
    Денис Вороновський – до 80 кг (Харківська область);
    Михайло Шелест – понад 80 кг (Донецька область);
    Владислав Бондар – понад 80 кг (м. Київ);
    Андрій Гарбар – понад 80 кг (Донецька область)

    жінки:

    Ірина Ромолданова – до 49 кг (м. Київ);
    Анна Сорока – до 49 кг (м. Київ);
    Олександра Даньшина – до 57 кг (Дніпропетровська область);
    Аліна Шавініна – до 57 кг (Одеська область);
    Дарина Яковлєва – до 67 кг (Запорізька область);
    Тетяна Тетеревятнікова – до 67 кг (м. Київ).

    На минулому чемпіонаті Європи в олімпійських вагових категоріях збірна України завоювала одну медаль. Бронзовою призеркою у вазі понад 67 кг серед жінок стала Марина Конєва.

    чемпіонат Європи Ірина Ромолданова тхеквондо Збірна України
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