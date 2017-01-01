Українські тхеквондисти відправились за медалями чемпіонату Європи до Болгарії

Україну на турнірі представлять 14 спортсменів

З 7-го по 9-е грудня у столиці Болгарії м. Софія буде проведений чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях. Даний старт проводиться раз на два роки, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Цьогорічна континентальна першість ознаменує завершення офіційних змагань у 2017-му для українських



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Україну на турнірі представлять 14 спортсменів

З 7-го по 9-е грудня у столиці Болгарії м. Софія буде проведений чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях.

Даний старт проводиться раз на два роки, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Цьогорічна континентальна першість ознаменує завершення офіційних змагань у 2017-му для українських спортсменів.

На чемпіонаті Європи нагороди будуть розіграні у восьми олімпійських вагових категоріях, а кожна країна-учасниця може виставити по дві спортсмени.

До складу української збірної увійшли 14 спортсменів:

чоловіки:

Тарас Мальченко – до 58 кг (Запорізька область);

Ігор Поєдинок – до 58 кг (Київська область);

Олексій Мостовий – до 68 кг (Київська область);

Костянтин Костеневич – до 68 кг (Харківська область);

Денис Вороновський – до 80 кг (Харківська область);

Михайло Шелест – понад 80 кг (Донецька область);

Владислав Бондар – понад 80 кг (м. Київ);

Андрій Гарбар – понад 80 кг (Донецька область)

жінки:

Ірина Ромолданова – до 49 кг (м. Київ);

Анна Сорока – до 49 кг (м. Київ);

Олександра Даньшина – до 57 кг (Дніпропетровська область);

Аліна Шавініна – до 57 кг (Одеська область);

Дарина Яковлєва – до 67 кг (Запорізька область);

Тетяна Тетеревятнікова – до 67 кг (м. Київ).

На минулому чемпіонаті Європи в олімпійських вагових категоріях збірна України завоювала одну медаль. Бронзовою призеркою у вазі понад 67 кг серед жінок стала Марина Конєва.