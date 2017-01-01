Українські тхеквондисти відправились за медалями чемпіонату Європи до Болгарії
- Сьогодні, 17:27
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Україну на турнірі представлять 14 спортсменів
З 7-го по 9-е грудня у столиці Болгарії м. Софія буде проведений чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях.
Даний старт проводиться раз на два роки, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Цьогорічна континентальна першість ознаменує завершення офіційних змагань у 2017-му для українських спортсменів.
На чемпіонаті Європи нагороди будуть розіграні у восьми олімпійських вагових категоріях, а кожна країна-учасниця може виставити по дві спортсмени.
До складу української збірної увійшли 14 спортсменів:
чоловіки:
Тарас Мальченко – до 58 кг (Запорізька область);
Ігор Поєдинок – до 58 кг (Київська область);
Олексій Мостовий – до 68 кг (Київська область);
Костянтин Костеневич – до 68 кг (Харківська область);
Денис Вороновський – до 80 кг (Харківська область);
Михайло Шелест – понад 80 кг (Донецька область);
Владислав Бондар – понад 80 кг (м. Київ);
Андрій Гарбар – понад 80 кг (Донецька область)
жінки:
Ірина Ромолданова – до 49 кг (м. Київ);
Анна Сорока – до 49 кг (м. Київ);
Олександра Даньшина – до 57 кг (Дніпропетровська область);
Аліна Шавініна – до 57 кг (Одеська область);
Дарина Яковлєва – до 67 кг (Запорізька область);
Тетяна Тетеревятнікова – до 67 кг (м. Київ).
На минулому чемпіонаті Європи в олімпійських вагових категоріях збірна України завоювала одну медаль. Бронзовою призеркою у вазі понад 67 кг серед жінок стала Марина Конєва.