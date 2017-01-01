Українські тренери з боксу здобули одну зірку AIBA

26 українських тренерів відтепер можуть секундувати бої чемпіонатів Європи

Днями Міжнародна боксерська асоціація надіслала офіційне повідомлення на адресу ФБУ, у якому йдеться, що 26 українських спеціалістів отримали одну тренерську зірку AIBA. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. За результатами іспитів свій високий професійний рівень підтвердили: Микола Хакман, Генадій Соловйов, Олександр



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26 українських тренерів відтепер можуть секундувати бої чемпіонатів Європи

Днями Міжнародна боксерська асоціація надіслала офіційне повідомлення на адресу ФБУ, у якому йдеться, що 26 українських спеціалістів отримали одну тренерську зірку AIBA.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

За результатами іспитів свій високий професійний рівень підтвердили:

Микола Хакман, Генадій Соловйов, Олександр Грабовський, Юрій Довгий, Сергій Антонов, Сергій Верходанов, Валерій Дінєєв, Ігор Бондаренко, Олег Кудінов, Тарас Винтоняк, Іван Собко, Петро Боярчук, Василь Поліщук, Георгій Чигаєв, Микола Поленчук, Віталій Знак, Віталій Сосновський, Олександр Піскун, Віктор Петриченко, Андрій Бичков, Назар Луків, Олександр Салахеєв, Володимир Скоповський, Олександр Толстопятенко, Андрій Комар, Борис Третяков.

За словами Віктора Петриченка, курси виявились надзвичайно цікавими та пізнавальними. Він зауважив, що подібне навчання для тренерів з боксу тільки нещодавно стало можливим в Україні.

«Ці курси давали можливість отримати зірку у тренерській діяльності. Існує класифікація: тренери, які мають одну зірку, можуть секундувати боксерів на чемпіонатах Європи, тренери, які мають дві зірки – на чемпіонатах світу, а тренери із трьома зірками – на Олімпіаді. Я успішно склав тести на одну зірку», - сказав Петриченко.