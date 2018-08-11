Українські ватерполісти зіграють на міжнародному турнірі у Словаччині



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Нашу країни представлятимуть юні спортсмени з Ужгорода та Львова

Ужгородські юні ватерполісти влітку активно беруть участь у різних міжнародних турнірах.

Зокрема, ужгородська команда «Динамо» з юнаків 2002 років народження 19-21 серпня відправиться на міжнародний турнір до словацьких Кошиць.

Там українці поміряються силами з однолітками з Литви, Угорщини, Словаччини та командою зі Львова.

Як зауважив тренер ужгородських «динамівців» Ісрафіл Васількін, до цього турніру хлопці ще проведуть чотири спаринги проти команди з Харкова, яка посіла третю сходинку у чемпіонаті України у цій віковій групі.

«Ці поєдинки проходитимуть на ужгородському кар’єрі – зранку та ввечері», - цитує наставника uzhgorod.net.ua.

Окрім того, за словами Васількіна, четверо вихованців клубу потрапили до складу юнацької збірної України, яка вже з 22 серпня відправиться до Словаччини, де проведе ряд товариських матчів проти різних суперників, серед яких і збірна Франції.