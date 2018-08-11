  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські ватерполісти зіграють на міжнародному турнірі у Словаччині

    • Розсилка
    Українські ватерполісти зіграють на міжнародному турнірі у Словаччині

    Нашу країни представлятимуть юні спортсмени з Ужгорода та Львова

    Ужгородські юні ватерполісти влітку активно беруть участь у різних міжнародних турнірах.

    Зокрема, ужгородська команда «Динамо» з юнаків 2002 років народження 19-21 серпня відправиться на міжнародний турнір до словацьких Кошиць.

    Там українці поміряються силами з однолітками з Литви, Угорщини, Словаччини та командою зі Львова.

    Як зауважив тренер ужгородських «динамівців» Ісрафіл Васількін, до цього турніру хлопці ще проведуть чотири спаринги проти команди з Харкова, яка посіла третю сходинку у чемпіонаті України у цій віковій групі.

    «Ці поєдинки проходитимуть на ужгородському кар’єрі – зранку та ввечері», - цитує наставника uzhgorod.net.ua.

    Окрім того, за словами Васількіна, четверо вихованців клубу потрапили до складу юнацької збірної України, яка вже з 22 серпня відправиться до Словаччини, де проведе ряд товариських матчів проти різних суперників, серед яких і збірна Франції.

    водні види спорту Словаччина українці водне поло тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ