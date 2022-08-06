Українські веслувальники завоювали п'ять нагород на чемпіонаті світу

Чемпіонка світу з веслування на каное Людмила Лузан

Українка Людмила Лузан стала мультимедалісткою чемпінату світу в Канаді

Українські спортсмени сьогодні, 6 серпня, здобули п'ять нагород на чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що проходить у Канаді.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 метрів (олімпійська дисципліна).

Також чоловіча байдарка-четвірка. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін зайняли третє місце на дистанції 500 м (олімпійська дисципліна).

Крім того, чемпіонками світу стали Людмила Лузан (каное-одиночка 1000 м) та Марина Мажула ( байдарка-одиночка 200 м (параканое, клас L1)), а Владислав Єпіфанов посів друге місце (ва'а 200 м (параканое, клас L3)).

Змагання ж продовжаться завтра, тож у наших спортсменів є шанси збільшити кількість здобутих нагород.