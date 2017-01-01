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    Українські ветерани здобули 10 нагород на чемпіонаті Польщі з дзюдо

    На відкритій першості сусідньої країни українці виграли сім золотих відзнак
    Відкритий чемпіонат Польщі серед майстрів, який відбувся у середині грудня у містечку Олеcьниця, зібрав близько 300 майстрів з Польщі, Німеччини, Чехії, Словенії й України. Українським ветеранам вдалося завоювати 10 нагород, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України. З них сім золотих, одна срібна та дві бронзові медалі. Переможцями
    • Вчора, 20:40
    • Розсилка

    На відкритій першості сусідньої країни українці виграли сім золотих відзнак

    Відкритий чемпіонат Польщі серед майстрів, який відбувся у середині грудня у містечку Олеcьниця, зібрав близько 300 майстрів з Польщі, Німеччини, Чехії, Словенії й України.

    Українським ветеранам вдалося завоювати 10 нагород, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

    З них сім золотих, одна срібна та дві бронзові медалі.

    Переможцями змагань стали Дмитро Садлій (М1, 66 кг), Андрій Камаргін (М5, 73 кг), Олександр Стельмащук (М4, +100 кг), Олег Чернецький (М5, 100 кг), Володимир Повх (М6, 73 кг), Олександр Носенко (М6, 100 кг), Ростислав Вращук (М7, +100 кг).

    Володарем срібної медалі став Ілля Школьний (М2, 73 кг), а Юрій Кравець (М1, 66 кг) і Сергій Пахольчук (М2, 100 кг) посіли треті місця.

    Польща дзюдо українці єдиноборства
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