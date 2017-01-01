Українські ветерани здобули 10 нагород на чемпіонаті Польщі з дзюдо

На відкритій першості сусідньої країни українці виграли сім золотих відзнак

Відкритий чемпіонат Польщі серед майстрів, який відбувся у середині грудня у містечку Олеcьниця, зібрав близько 300 майстрів з Польщі, Німеччини, Чехії, Словенії й України. Українським ветеранам вдалося завоювати 10 нагород, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України. З них сім золотих, одна срібна та дві бронзові медалі. Переможцями