Українські «вільники» завоювали дві «бронзи» в останній день чемпіонату світу U-23
- Вчора, 11:06
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Нагороди завоювали Муразі Мчелідзе і Василь Михайлов
Українські борці завоювали дві «бронзи» в заключний день чемпіонату світу U-23, який проходив у польському місті Бидгощ.
Нагороди в скарбничку нашої збірної поклали вільники Василь Михайлов (вагова категорія 74 кг) та Муразі Мчелідзе (97 кг).
Михайлов почав свої виступи в кваліфікації, де здолав француза Желімана Хадьєва (10:4 VFA).
Потім в 1/8 фіналу українець переміг представника Туреччини Ахтема Ертюрка (17:8 VPO1), але в чвертьфіналі поступився Ахсарбеку Гулаєву (0:9, VPO).
У бронзової сітці Василь здобув дві перемоги - над Дінешем Кумаром з Індії (8: 3, VPO1) і Енгіном Рашидом Ісмаїлі з Болгарії (12:2, VSU1).
Це дозволило Михайлову піднятися на подіум.
Мчелідзе зумів дійти до півфіналу, здолавши по черзі монгола Мунгуншабата Тумурбата (11:0, VSU), японця Таїру Соноду (4:3, VPO1) і казаха Бакдаулета Алментая (15: 5, VSU1).
Однак до фіналу українець вийти не зумів, програвши майбутньому чемпіону іранцю Мойтабе Махаммадшафі Голею (6:8, VPO1).
У бронзовому фіналі Муразі впорався з росіянином Расулом Магомедовим (7:2, VPO1) і також завоював нагороду.
Відзначимо, що днем раніше на подіум зумів піднятися ще один вольник - Данило Картавий став бронзовим призером у ваговій категорії 125 кг.
Всього на ЧС-2017 Бидгощі українці завоювали 8 нагород - 1 срібну медаль і 7 бронзових.
4 на рахунку дівчат (Ілона Прокопевнюк, Аліна Акобія, Тетяна Кіт і Анастасія Шустова), 1 - хлопців греко-римлян (Андрій Антонюк) і 3 у вільників (Василь Михайлов, Муразі Мчелідзе і Данило Картавий).
Джерело: xsport.ua