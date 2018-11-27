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    Українські юніори стали другими на змаганнях з фігурного катання у Польщі

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    Марія Голубцова та Кирило Бєлобров - Українські юніори стали другими на змаганнях з фігурного катання у Польщі
    Марія Голубцова та Кирило Бєлобров

    Марія Голубцова та Кирило Бєлобров показали гідні виступи

    Українська танцювальна пара Марія Голубцова - Кирило Бєлобров успішно виступила на міжнародному турнірі Warsaw Cup 2018, який завершився у польській столиці.

    Учні Марії Тумановської-Чайки піднялися на другу сходинку п’єдесталу, впевнено та чисто виконавши обидві програми, інформує\ офіційний сайт Української федерації фігурного катання.

    Заявку на призове місце українці зробили у перший же день змагань. За своє танго вони набрали другу суму балів (58.77), програвши лідерам з Росії лише 1.42 бала.

    Високі оцінки наш дует отримав і за виконання довільного танцю – 90.23, а їхня підсумкова сума балів склала 149.00.

    Переможцями турніру з результатом 155.03 стали росіяни Іваненко та Карпов.

    У змаганнях взяли участь шість юніорських танцювальних пар.

    У категорії «юніори» на варшавському льоду вдало виступив ще один представник України –Андрій Кокура. 15-річний учень Дмитра Дмитренка зупинився за крок до п’єдесталу, посівши четверте місце із сумою балів 134.68.

    Турнір Warsaw Cup 2018 був XVIII за ліком. Він проводився серед дорослих і юніорів у чоловічому та жіночому одиночному катанні, а також у спортивних танцях на льоду.

    Польща фігурне катання українці
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