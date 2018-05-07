Українські юніори виступлять на всіх етапах Гран-прі з фігурного катання

Усього буде сім етапів, після чого відбудеться фінал змагань

Українські фігуристи візьмуть участь у всіх етапах юніорської серії Гран-прі сезону 2018/19. Про це повідомила генеральний секретар Української федерації фігурного катання (УФФК) Анастасія Макарова, інформує офіційний сайт організації. «Наразі уже відбувся офіційний розподіл квот для кожної країни на юніорські етапи Гран-прі з



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Усього буде сім етапів, після чого відбудеться фінал змагань

Українські фігуристи візьмуть участь у всіх етапах юніорської серії Гран-прі сезону 2018/19.

Про це повідомила генеральний секретар Української федерації фігурного катання (УФФК) Анастасія Макарова, інформує офіційний сайт організації.

«Наразі уже відбувся офіційний розподіл квот для кожної країни на юніорські етапи Гран-прі з урахуванням результатів, показаних спортсменами на останньому чемпіонаті світу серед юніорів», - зазначила вона.

За її словами, кількісне представництво українських фігуристів по дисциплінах виглядає так: у чоловічому одиночному катанні виступить по одному юніору в усіх семи турнірах, у жіночому одиночному катанні – по одній спортсменці у шести турнірах, у спортивних танцях на льоду – по одному юніорському дуету у шести турнірах, у парному катанні – по дві пари на всіх чотирьох етапах, де змагатимуться спортивні пари.

Генеральний секретар УФФК уточнила, що українські танцювальні дуети та юніорки пропускають другий етап, який відбудеться в Австрії.

Щодо спортивних пар, то змагання у цій дисципліні не будуть проводитися на третьому етапі у Литві, шостому – у Словенії, а також сьомому – у Вірменії.

«Персональний склад учасників юніорської серії Гран-прі буде затверджено президією федерації за поданням тренерської ради», - поінформувала Макарова.

Перший етап відбудеться 22-25 серпня 2018 року у Братиславі (Словаччина), другий – 29 серпня-1 вересня у Лінці (Австрія), третій – 5-8 вересня у Каунасі (Литва), четвертий – 19-22 вересня у Харбіні (Китай), п’ятий – 26-29 вересня в Остраві (Чехія), шостий – 3-6 жовтня у Любляні (Словенія), сьомий – 10-13 жовтня у Єревані (Вірменія).

Фінал відбудеться 5-9 грудня у Ванкувері (Канада).