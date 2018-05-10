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    Українські збірні з баскетболу 3х3 отримали календар на 2018 рік

    • Сьогодні, 19:00
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    Розклад міжнародних змагань з баскетболу 3х3

    Національна чоловіча збірна

    Чемпіонат світу 8-12 червня (Маніла, Філіппіни)

    Кваліфікація до чемпіонату Європи 23-24 червня (Андорра)

    У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 14-16 вересня (Бухарест, Румунія)

    Національна жіноча збірна

    Кваліфікація до чемпіонату Європи 29-30 червня (Франція, Поітьєр)

    У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 14-16 вересня (Бухарест, Румунія)

    Молодіжна жіноча збірна (U-18)

    Кваліфікація до чемпіонату Європи 4-5 серпня (Сольнок, Угорщина)

    У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 31 серпня-2 вересня (Дебрецен, Угорщина)

    III літні юнацькі Олімпійські ігри 7-18 жовтня (Буенос-Айрес, Аргентина)

    Молодіжна чоловіча збірна (U-18)

    Кваліфікація до чемпіонату Європи 3-4 серпня (Барі, Італія)

    У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 31 серпня-2 вересня (Дебрецен, Угорщина)

    III літні юнацькі Олімпійські ігри 7-18 жовтня (Буенос-Айрес, Аргентина)

    Календар офіційних турнірів для збірних U-23 з’явиться згодом. У цій віковій категорії FIBA не проводить чемпіонатів світу або Європи.

    Національна збірна України уже розпочала підготовку до Чемпіонату світу, зараз команда під проводом Олега Юшкіна перебуває на підготовчих зборах у Латвії.

    Джерело: ФБУ

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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