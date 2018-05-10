Українські збірні з баскетболу 3х3 отримали календар на 2018 рік
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Розклад міжнародних змагань з баскетболу 3х3
Національна чоловіча збірна
Чемпіонат світу 8-12 червня (Маніла, Філіппіни)
Кваліфікація до чемпіонату Європи 23-24 червня (Андорра)
У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 14-16 вересня (Бухарест, Румунія)
Національна жіноча збірна
Кваліфікація до чемпіонату Європи 29-30 червня (Франція, Поітьєр)
У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 14-16 вересня (Бухарест, Румунія)
Молодіжна жіноча збірна (U-18)
Кваліфікація до чемпіонату Європи 4-5 серпня (Сольнок, Угорщина)
У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 31 серпня-2 вересня (Дебрецен, Угорщина)
III літні юнацькі Олімпійські ігри 7-18 жовтня (Буенос-Айрес, Аргентина)
Молодіжна чоловіча збірна (U-18)
Кваліфікація до чемпіонату Європи 3-4 серпня (Барі, Італія)
У разі успішної кваліфікації на чемпіонаті Європи збірна виступатиме 31 серпня-2 вересня (Дебрецен, Угорщина)
III літні юнацькі Олімпійські ігри 7-18 жовтня (Буенос-Айрес, Аргентина)
Календар офіційних турнірів для збірних U-23 з’явиться згодом. У цій віковій категорії FIBA не проводить чемпіонатів світу або Європи.
Національна збірна України уже розпочала підготовку до Чемпіонату світу, зараз команда під проводом Олега Юшкіна перебуває на підготовчих зборах у Латвії.
Джерело: ФБУ