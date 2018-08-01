Українських арбітрів запросили працювати на міжнародних матчах з футзалу
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Євген Гордієнко та Генадій Гора отримали призначення
На адресу Комітету арбітражу Федерації футболу України надійшов лист від УЄФА щодо призначення українських арбітрів Євгена Гордієнка та Генадія Гори на матчі попереднього етапу жіночого Євро-2019 і попереднього етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Гордієнко та Гора є арбітрами категорії ФІФА.
Одесит Євген Гордієнко обслуговуватиме поєдинки групи В попереднього раунду жіночого Євро-2019.
До зазначеної групи потрапили збірні Словаччини, Фінляндії та господарі – збірна Литви.
Представник столиці Генадій Гора працюватиме на поєдинках групи F попереднього раунду Ліги чемпіонів.
Зазначені матчі так само відбудуться у Литві.
За кваліфікацію до наступної стадії боротимуться «Редінг» (Англія), «Ховокубо» (Нідерланди), «Мурата» (Сан-Марино) та господарі – команда «Вітіс».