Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб

Команда суперника сербського тенісиста гостро відреагувала на поведінку Джоковича

Новак Джокович опинився в епіцентрі гучного скандалу на Ролан Гаррос 2026 після напруженої перемоги у другому колі над французом Валентеном Роєром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tiempo de Tennis.

Підозри в симулюванні травм

Поєдинок на арені Філіппа Шатріє тривав понад три з половиною години і завершився з рахунком 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3. Матч супроводжувався шаленим тиском паризької публіки, яка палко підтримувала свого земляка. Під час гри колишній лідер світового рейтингу демонстрував ознаки фізичного дискомфорту, тримався за спину й сідничний м'яз, що викликало хвилю критики з боку команди суперника. Роєр та його тренер Жульєн Жілле публічно натякнули, що серб симулював або сильно перебільшував свої проблеми з метою збити ритм молодого опонента. Французька сторона зазначила, що для серба є типовим скаржитися на здоров'я, коли гра затягується, хоча Жілле визнав, що дізнатися реальний стан речей неможливо.

Емоції Джоковича

Сам Джокович ніяк не відреагував на подібні заяви команди Роєра, але був неприємно вражений іншим моментом матчу. Тенісист, який бореться за рекордний 25-й титул Грендслем, емоційно відреагував на постійний свист та гул стадіону. Після того як суддя на вишці спробував закликати трибуни до порядку, серб прямо заявив, що глядачі не мають жодної поваги до гравців. Оскільки у першому колі серб уже вибив іншого француза, Джованні Мпетші Перрікара, він відкрито зізнався, що більше не бажає перетинатися на турнірі з місцевими тенісистами.

Попри конфлікти, Джокович вийшов у третє коло Ролан Гаррос у рекордний 21-й раз поспіль і став першим чоловіком в історії тенісу, який відіграв 120 матчів на одному турнірі Великого шолома, перевершивши досягнення Роджера Федерера на Вімблдоні. У наступному раунді триразовий переможець Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з перспективним бразильцем Жоао Фонсекою, який пробився далі, здійснивши камбек із рахунку 0:2 за сетами у поєдинку проти хорвата Діно Прізмича.

