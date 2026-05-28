Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Джокович провів матч третього кола з господарем турніру, Валентеном Роєром
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Команда суперника сербського тенісиста гостро відреагувала на поведінку Джоковича

Новак Джокович опинився в епіцентрі гучного скандалу на Ролан Гаррос 2026 після напруженої перемоги у другому колі над французом Валентеном Роєром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tiempo de Tennis.

Підозри в симулюванні травм

Поєдинок на арені Філіппа Шатріє тривав понад три з половиною години і завершився з рахунком 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3. Матч супроводжувався шаленим тиском паризької публіки, яка палко підтримувала свого земляка. Під час гри колишній лідер світового рейтингу демонстрував ознаки фізичного дискомфорту, тримався за спину й сідничний м'яз, що викликало хвилю критики з боку команди суперника. Роєр та його тренер Жульєн Жілле публічно натякнули, що серб симулював або сильно перебільшував свої проблеми з метою збити ритм молодого опонента. Французька сторона зазначила, що для серба є типовим скаржитися на здоров'я, коли гра затягується, хоча Жілле визнав, що дізнатися реальний стан речей неможливо.

Емоції Джоковича

Сам Джокович ніяк не відреагував на подібні заяви команди Роєра, але був неприємно вражений іншим моментом матчу. Тенісист, який бореться за рекордний 25-й титул Грендслем, емоційно відреагував на постійний свист та гул стадіону. Після того як суддя на вишці спробував закликати трибуни до порядку, серб прямо заявив, що глядачі не мають жодної поваги до гравців. Оскільки у першому колі серб уже вибив іншого француза, Джованні Мпетші Перрікара, він відкрито зізнався, що більше не бажає перетинатися на турнірі з місцевими тенісистами.

Попри конфлікти, Джокович вийшов у третє коло Ролан Гаррос у рекордний 21-й раз поспіль і став першим чоловіком в історії тенісу, який відіграв 120 матчів на одному турнірі Великого шолома, перевершивши досягнення Роджера Федерера на Вімблдоні. У наступному раунді триразовий переможець Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з перспективним бразильцем Жоао Фонсекою, який пробився далі, здійснивши камбек із рахунку 0:2 за сетами у поєдинку проти хорвата Діно Прізмича.

Нагадаємо, що переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю

Читайте також:

Теги: Ролан Гаррос Новак Джокович теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якуб Меншик став черговою жертвою паризької спеки
Переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю
Сьогодні, 21:41
Еліна Світоліна здобула непросту перемогу
Світоліна перемогла угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію
25 травня, 17:30
Іга Свьонтек залишається помітною фігурою у жіночому тенісі
Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі»
25 травня, 16:58
Еліна Світоліна підходить до «Ролан Гарросу» у статусі сьомої ракетки світу
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
21 травня, 16:25
Біллі Джин Кінг виграла 39 турнірів Великого шлему, а також переписала гендерні стереотипи щодо тенісу
Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки
20 травня, 07:30
Віталій Сачко за два кроки до основної сітки «Ролан Гарросу»
Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації «Ролан Гарросу»
19 травня, 10:35
Олександра Олійникова позмагається за трофей в Ельзасі
Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі
17 травня, 16:52
Аріна Соболенко продовжить виступи без прапора Білорусі
Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі
8 травня, 13:52
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у фіналі турніру в Мадриді
1 травня, 11:06

Новини

Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
Переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю
Переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю
Стали відомі перші деталі розкладу Паралімпійських ігор 2028 в Лос-Анджелесі
Стали відомі перші деталі розкладу Паралімпійських ігор 2028 в Лос-Анджелесі
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань
Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Сьогодні, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua