Легіонер «Шахтаря» потрапив до команди сезону Ліги конференцій

Антон Федорців
Антон Федорців
Педро Енріке проявив себе в турнірі
фото: ФК «Шахтар»
УЄФА назвала героїв змагального року в третьому за рангом єврокубку

Оборонець донецького «Шахтаря» Педро Енріке потрапив до символічної збірної Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Компанію бразильцю склали представники лондонського «Крістал Пелас», мадридського «Райо Вальєкано», АЗ із нідерландського Алкмара, французького «Страсбура» та турецького «Самсунспора». Найбільше гравців у команду делегував переможець – лондонські «орли» – чотирьох. Ще трьох відрядили «бджоли» зі столиці Іспанії.

Педро Енріке провів у Лізі конференцій дев'ять матчів. До свого активу «гірник» записав один м'яч і одну результативну передачу. Ще два поєдинки оборонець зіграв два поєдинки.

Тим часом нападник «Крістал Пелас» Ісмаїла Сарр визнаний найкращим футболістом турніру. Вінгер «орлів» провів 13 матчів в основному раунді Ліги конференцій. Він оформив дев'ять голів.

До слова, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. Довгожданий тріумф в АПЛ збагатить «канонірів» на понад 223 млн євро. Призові десятки англійські команди перевищили заробітки чемпіонів інших країн.

Нагадаємо, півзахисник бірмінгемської «Астон Вілли» Морган Роджерс визнаний найкращим гравцем Ліги Європи 2025/26. Хавбек доклався до тріумфу «вілланів» у турнірі. У фіналі проти німецького «Фрайбурга» (3:0) він оформив гол і результативну передачі.

