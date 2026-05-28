Українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи

Українські гімнастки закрили обличчя руками і одягнули навушники під час виконання гімнів Росії і Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м’ячем, де перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич.

Софія Країнська стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою. Золото завоювала росіянка Яна Заїкіна.

Турнір триває з 27 до 31 травня у болгарському місті Варна.

