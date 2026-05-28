Українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
Українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи
Софія Країнська (ліворуч) стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою, золото завоювала росіянка Яна Заїкіна
Чемпіонат Європи триває з 27 до 31 травня у болгарському місті Варна

Українські гімнастки закрили обличчя руками і одягнули навушники під час виконання гімнів Росії і Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м’ячем, де перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич.

Софія Країнська стала срібною призеркою у фіналі зі стрічкою. Золото завоювала росіянка Яна Заїкіна.

Турнір триває з 27 до 31 травня у болгарському місті Варна.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Олімпійський чемпіон поїде до Москви заради бою з росіянином
Легіонер «Шахтаря» потрапив до команди сезону Ліги конференцій
Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу
Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
