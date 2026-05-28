Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»

Антон Федорців
Антон Федорців
Діана Шнайдер не соромиться підтримувати російську пропаганду
фото: USA Today
Представниця України відкриває світу очі на нутро росіян

Українська тенісистка Олександра Олійникова на пресконференції надала докази підтримки безпрапорною опоненткою Діаною Шнайдер панівного в Росії режиму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Ротенберга.

Олійникова показала світлини та скріншоти соцмереж «нейтралки». Зокрема, Шнайдер брала участь у виставкових поєдинках за кошти державного «Газпрому». Також вона активно ставить вподобайки Маргаріті Сімоньян та іншим російським пропагандистам.

Діані Шнайдер до вподоби риторика пропагандистів війни
скріншот: Instagram Маргаріти Сімоньян

Українка змушена протистояти Шнайдер у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції. Матч запланований на 30 травня. Безпрапорна тенісистка з РФ отримала в Парижі 25-й номер посіву.

Торік з'явився президентський указ про нагородження Шнайдер орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня. У грудні росіянка поділилася очікуваннями про вручення їй відзнаки особисто Владіміром Путіним.

До слова, напередодні Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

