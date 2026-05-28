Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
Представниця України відкриває світу очі на нутро росіян
Українська тенісистка Олександра Олійникова на пресконференції надала докази підтримки безпрапорною опоненткою Діаною Шнайдер панівного в Росії режиму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Ротенберга.
Олійникова показала світлини та скріншоти соцмереж «нейтралки». Зокрема, Шнайдер брала участь у виставкових поєдинках за кошти державного «Газпрому». Також вона активно ставить вподобайки Маргаріті Сімоньян та іншим російським пропагандистам.
Українка змушена протистояти Шнайдер у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції. Матч запланований на 30 травня. Безпрапорна тенісистка з РФ отримала в Парижі 25-й номер посіву.
Торік з'явився президентський указ про нагородження Шнайдер орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня. У грудні росіянка поділилася очікуваннями про вручення їй відзнаки особисто Владіміром Путіним.
До слова, напередодні Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».
Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.
