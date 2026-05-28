Олімпійський чемпіон поїде до Москви заради бою з росіянином

Попри свій успіх на аматорському рівні, Тоні Йока не зумів потужно проявити себе на професійному рингу

Тоні Йока не зважає на те, що триває повномасштабне вторгнення

Французький важковаговик Тоні Йока вирішив стати «хедлайнером» турніру в Москві, де він зустрінеться з росіянином Мурадом Гассієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Суперечливе рішення француза

34-річний спортсмен, який посідає першу сходинку серед важковаговиків Франції за версією BoxRec, вийде на ринг проти 32-річного росіянина Мурата Гассієва. Бій відбудеться 11 липня 2026 року в Москві на ВТБ Арені та стане головною подією великого вечора пропагандистського вечора професійного боксу WINLINE. IBA.PRO 19, організованого горезвісною Міжнародною боксерською асоціацією, яка втратила статус олімпійської.

Таке рішення викликало хвилю обурення та жорсткої критики, адже ця поїздка європейського спортсмена відверто підігріває російську пропаганду в умовах міжнародної ізоляції агресора. Пропагандистський характер заходу абсолютно не приховує і керівництво асоціації. Одіозний президент IBA Умар Кремльов прямо використав приїзд Йоки для гучних політичних заяв та вихваляння спортивних досягнень РФ, зазначивши, що організація неймовірно пишається проведенням у Москві бою такого масштабу. За словами Кремльова, чинний чемпіон світу за версією WBA Мурат Гассієв захищатиме свою корону вдома, а майбутній вечір боксу стане знаковим та історичним моментом для світового боксу.

Попередні плани француза

Незважаючи на те, що 34-річний Тоні Йока позиціонує цю поїздку як найбільший викликом у кар'єрі та шанс здобути регулярний титул чемпіона світу за версією WBA, у медійному просторі його рішення сприймається як відверта гонитва за грошима. Для Йоки цей поєдинок став несподіваним після того, як наприкінці квітня зорвався його запланований бій у Парижі проти британця Лоуренса Околі через позитивний допінг-тест останнього.

Нагадаємо, що іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з французом.