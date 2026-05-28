Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу

Зірки світового футболу продовжують просувати серію культового конструктора

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду та форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе пожартували один на одним у нових роликах Lego перед Чемпіонатом світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі данської корпорації.

Обидва футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights. Вони зроблені на спеціальних підставках у формі перших букв імені зірок. Оформлені іграшки в кольорах збірних, а додатковими елементами стали ігрові номери, фірмові таблички та власне мініфігурки футболістів.

Щоправда, не обійшлося без жартів. Спершу Мбаппе склав конструктор і уважно його роздивлявся. А далі француз вирішив змінити одну деталь: прибрав фігурку Роналду та натомість приладнав свою. Відео форвард підписав зухвало – «Час для заміни».

Португалець не залишився у боргу. Він пробрався до шафки Мбаппе та «вдосконалив» його конструктор із серії Football Highlights. Роналду прикріпив свою фігурку на місце француза та лаконічно підписав ролик – «Виправив».

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

матч-відкриття,

два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.