Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу
Кріштіану Роналду та Кіліан Мбаппе влаштували веселощі
фото: LUSA
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зірки світового футболу продовжують просувати серію культового конструктора

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду та форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе пожартували один на одним у нових роликах Lego перед Чемпіонатом світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі данської корпорації.

Обидва футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights. Вони зроблені на спеціальних підставках у формі перших букв імені зірок. Оформлені іграшки в кольорах збірних, а додатковими елементами стали ігрові номери, фірмові таблички та власне мініфігурки футболістів.

Щоправда, не обійшлося без жартів. Спершу Мбаппе склав конструктор і уважно його роздивлявся. А далі француз вирішив змінити одну деталь: прибрав фігурку Роналду та натомість приладнав свою. Відео форвард підписав зухвало – «Час для заміни».

Португалець не залишився у боргу. Він пробрався до шафки Мбаппе та «вдосконалив» його конструктор із серії Football Highlights. Роналду прикріпив свою фігурку на місце француза та лаконічно підписав ролик – «Виправив».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kylian Mbappé (@k.mbappe)

 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

  • матч-відкриття,
  • два чвертьфінали,
  • обидва півфінали,
  • поєдинок за третє місце,
  • фінал.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Кіліан Мбаппе Кріштіану Роналду Lego

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крістіан Пулішіч поведе «янкі» за собою
Збірна США опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
27 травня, 20:28
«Ораньє» навряд будуть серед фаворитів цьогоріч
Збірна Нідерландів оголосила склад на Чемпіонат світу
27 травня, 17:53
Лука Модріч піде з футболу після Чемпіонату світу 2026
Модріч планує завершити кар’єру після Чемпіонату світу 2026
27 травня, 10:47
Едуардо Герреро претендував на поїздку на Чемпіонат світу 2026 у складі збірної Панами
Форвард «Динамо» лишився поза заявкою своєї збірної на Чемпіонат світу 2026
26 травня, 19:21
Хамес Родрігес поїде на Мундіаль в 34 роки
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
26 травня, 10:58
Іспанська збірна двічі гратиме в Атланті
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
25 травня, 14:29
Кріштіану Роналду дублем приніс титул столичному гранду
Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром»
21 травня, 23:05
Вболівальників обурила поїздка француза до Італії під час його короткострокової відпустки через травму
Вболівальники «Реала» зібрали понад 1,2 млн підписів за відхід Мбаппе з клубу
6 травня, 07:21
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 19:55

Новини

Олімпійський чемпіон поїде до Москви заради бою з росіянином
Олімпійський чемпіон поїде до Москви заради бою з росіянином
Легіонер «Шахтаря» потрапив до команди сезону Ліги конференцій
Легіонер «Шахтаря» потрапив до команди сезону Ліги конференцій
Українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи
Українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи
Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу
Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу
Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Вчора, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Вчора, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua