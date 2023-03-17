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Український триатлоніст Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український триатлоніст Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону
фото: Base of Ukrainian sports

Клуб Bicis Pina-Aetronics-TriToledo посів восьме місце

Український триатлоніст Віталій Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону.

У чоловічих змаганнях другого дивізіону українець, який виступає за клуб Bicis Pina-Aetronics-TriToledo, фінішував другим, з результатом 51:51 хв. Його клуб у підсумку розташувався на восьмому місці.

Раніше повідомлялося, що українець Віталій Воронцов вдруге на осінніх стартах піднявся на подіум на престижних змаганнях «залізних» атлетів світу. Після успіху на етапі Гран-прі Франції, де він посів друге місце в дуатлоні, киянин переїхав до Ташкента. Там він взяв участь у Кубку Азії Elite Man з триатлону та зумів вибороти бронзову нагороду.

Раніше тріатлоніст Віталій Воронцов виграв медаль чемпіонату Європи U-23.

Теги: подіум Віталій Воронцов спорт триатлон

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