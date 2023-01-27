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Українська біатлоністка здобула медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українська біатлоністка здобула медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Олександра Меркушина
фото: biathlon.com.ua

Олександра Меркушина додала до «золота» спринту «бронзу» в індивідуальній гонці

Збірна України здобула ще одну медаль зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ) 2023 року, який відбувається в Італії. Біатлоністка Олександра Меркушина стала бронзовою призеркою в індивідуальній гонці. Про це повідомляє НОК України.

Вже на першій стрільбі Меркушина зробила два неточні постріли, після чого по разу схибила на двох наступних вогневих рубежах. На останній стрільбі Олександра зуміла закрити всі мішені та в підсумку посіла третє місце.

 Виграла гонку німкеня Юлія Таннгаймер, «срібло» взяла француженка Вольдія Жальмас Полін.

Ще дві українки Тетяна Тарасюк і Валерія Шейгас фінішували на 18-му і 37-му місцях відповідно.

Для Меркушиної «бронза» в індивідуальній гонці – друга медаль на ЄЮОФ-2023. Раніше вона завоювала «золото» в спринті, яке стало для України першою нагородою найвищого ґатунку на цих змаганнях

Теги: Збірна України золото Олександра Меркушина

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