Український баскетболіст Бобров названий найкращим гравцем місяця у Литві
- Сьогодні, 15:21
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В'ячеслав Бобров
В'ячеслав провів чотири поспіль вдалі матчі за свій «Пено Жвайгждес»
Український баскетболіст «Пено Жвайгждес» В'ячеслав Бобров названий найкращим гравцем листопада у чемпіонаті Литви.
Баскетболіст у чотирьох листопадових іграх набирав 28,25 балів ефективності, що зробило його лідером у цьому показнику.
У своєму найгіршому матчі листопада українець набрав 24 бали ефективності.
У зв'язку з цим українець заявив наступне:
«Ця нагорода – новий виклик для мене. Я думаю, що у майбутньому буду грати тільки краще», - зауважив він.
Нагорода українському баскетболістові буде вручена у домашній грі проти «Жальгіріса», яка відбудеться у неділю, 3 грудня.
Джерело: basket.com.ua