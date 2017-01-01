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    Український баскетболіст Бобров названий найкращим гравцем місяця у Литві

    В'ячеслав провів чотири поспіль вдалі матчі за свій «Пено Жвайгждес»
    Український баскетболіст «Пено Жвайгждес» В'ячеслав Бобров названий найкращим гравцем листопада у чемпіонаті Литви. Баскетболіст у чотирьох листопадових іграх набирав 28,25 балів ефективності, що зробило його лідером у цьому показнику. У своєму найгіршому матчі листопада українець набрав 24 бали ефективності. У зв'язку з цим
    • Сьогодні, 15:21
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    В'ячеслав Бобров
    В'ячеслав Бобров

    В'ячеслав провів чотири поспіль вдалі матчі за свій «Пено Жвайгждес»

    Український баскетболіст «Пено Жвайгждес» В'ячеслав Бобров названий найкращим гравцем листопада у чемпіонаті Литви.

    Баскетболіст у чотирьох листопадових іграх набирав 28,25 балів ефективності, що зробило його лідером у цьому показнику.

    У своєму найгіршому матчі листопада українець набрав 24 бали ефективності.

    У зв'язку з цим українець заявив наступне:

    «Ця нагорода – новий виклик для мене. Я думаю, що у майбутньому буду грати тільки краще», - зауважив він.

    Нагорода українському баскетболістові буде вручена у домашній грі проти «Жальгіріса», яка відбудеться у неділю, 3 грудня.

    Джерело: basket.com.ua

    баскетбол
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