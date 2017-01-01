Український баскетболіст Бобров названий найкращим гравцем місяця у Литві

В'ячеслав провів чотири поспіль вдалі матчі за свій «Пено Жвайгждес»

Український баскетболіст «Пено Жвайгждес» В'ячеслав Бобров названий найкращим гравцем листопада у чемпіонаті Литви. Баскетболіст у чотирьох листопадових іграх набирав 28,25 балів ефективності, що зробило його лідером у цьому показнику. У своєму найгіршому матчі листопада українець набрав 24 бали ефективності. У зв'язку з цим



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В'ячеслав Бобров

В'ячеслав провів чотири поспіль вдалі матчі за свій «Пено Жвайгждес»

Український баскетболіст «Пено Жвайгждес» В'ячеслав Бобров названий найкращим гравцем листопада у чемпіонаті Литви.

Баскетболіст у чотирьох листопадових іграх набирав 28,25 балів ефективності, що зробило його лідером у цьому показнику.

У своєму найгіршому матчі листопада українець набрав 24 бали ефективності.

У зв'язку з цим українець заявив наступне:

«Ця нагорода – новий виклик для мене. Я думаю, що у майбутньому буду грати тільки краще», - зауважив він.

Нагорода українському баскетболістові буде вручена у домашній грі проти «Жальгіріса», яка відбудеться у неділю, 3 грудня.

Джерело: basket.com.ua