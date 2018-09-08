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    Український баскетболіст переїжджає до екзотичного чемпіонату

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    Фото взяте з офіційного сайту Федерації баскетболу України - Український баскетболіст переїжджає до екзотичного чемпіонату
    Фото взяте з офіційного сайту Федерації баскетболу України

    Ігор Зайцев продовжить кар’єру в Тайвані

    Ігор Зайцев після кількох успішних років у чемпіонаті Польщі зацікавив клуб «Тайвань бір».

    Минулого тижня гравець і клуб уклали угоду терміном на один рік.

    Для 29-річного гравця, який розпочав кар’єру у «Кривбасбаскеті», згодом виступав за «Азовмаш» і «Хімік», – це буде перший досвід у Азії.

    До цього він довгий час успішно виступав за «Росу Радом», а також відносно нетривалий період провів у «Штельметі» та іспанській «Манресі».

    «Тайвань бір» минулого року вийшов до плей-офф, але одразу у чвертьфіналі вибув із боротьби за нагороди.

    У чемпіонаті острівної країни діє обмеження на легіонерів, тому отримати контракт тут дуже непросто.

    Джерело: ukrbasket.info

    українці баскетбол
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