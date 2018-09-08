Український баскетболіст переїжджає до екзотичного чемпіонату
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Фото взяте з офіційного сайту Федерації баскетболу України
Ігор Зайцев продовжить кар’єру в Тайвані
Ігор Зайцев після кількох успішних років у чемпіонаті Польщі зацікавив клуб «Тайвань бір».
Минулого тижня гравець і клуб уклали угоду терміном на один рік.
Для 29-річного гравця, який розпочав кар’єру у «Кривбасбаскеті», згодом виступав за «Азовмаш» і «Хімік», – це буде перший досвід у Азії.
До цього він довгий час успішно виступав за «Росу Радом», а також відносно нетривалий період провів у «Штельметі» та іспанській «Манресі».
«Тайвань бір» минулого року вийшов до плей-офф, але одразу у чвертьфіналі вибув із боротьби за нагороди.
У чемпіонаті острівної країни діє обмеження на легіонерів, тому отримати контракт тут дуже непросто.
Джерело: ukrbasket.info