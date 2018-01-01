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    Український баскетболіст відзначився 29 очками в поєдинку NCAA

    Університет Близнюка наразі займає 9 позицію в конференції «Big Sky»
    В американській університетській баскетбольній лізі (NCAA) пройшов поєдинок за участі команди українського легіонера Богдана Близнюка. Лучанин Близнюк, який захищає кольори університету «Східного Вашингтону», переграв суперників з «Північної Дакоти» з рахунком 77:64. Сам Близнюк за 37 хвилин на паркеті відзначився 29 балами
    • Сьогодні, 17:48
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    Богдан Близнюк. Фото: Getty Images
    Богдан Близнюк. Фото: Getty Images

    Університет Близнюка наразі займає 9 позицію в конференції «Big Sky»

    В американській університетській баскетбольній лізі (NCAA) пройшов поєдинок за участі команди українського легіонера Богдана Близнюка.

    Лучанин Близнюк, який захищає кольори університету «Східного Вашингтону», переграв суперників з «Північної Дакоти» з рахунком 77:64. Сам Близнюк за 37 хвилин на паркеті відзначився 29 балами (11/13 двоочкові, 1/5 триочкові, 4/5 штрафні) забрав 4 підбирання та виконав по дві передачі, перехоплення та блок-шоти.

    Зазначено, що університет Близнюка наразі займає 9 позицію в конференції «Big Sky» та має досить примарні шанси на потрапляння в «Березневе шаленство».

    Додамо, що Святослав Михайлюк та «Канзас» розпочнуть 2018 рік матчем проти «Тексас Теч» 3 січня, а третій український представник в NCAA Віталій Шибель, який грає за «Арізону Стейт» зіграє перший матч у новому році аж 4 січня, коли на виїзді його команда зустрінеться з «Колорадо».

    Джерело: ФБУ

    баскетбол
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