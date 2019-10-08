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    Український боєць, який усі 15 боїв виграв нокаутом, отримав найсерйознішого суперника в кар’єрі

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    Попередні суперники витримували проти Сергія Богачука вкрай недовго - Український боєць, який усі 15 боїв виграв нокаутом, отримав найсерйознішого суперника в кар’єрі
    Попередні суперники витримували проти Сергія Богачука вкрай недовго
    Boxrec

    Сергій Богачук матиме важкий бій

    Визначився суперник українського середньоваговика Сергія Богачука (15-0, 15 КО) на 27 жовтня.

    Перспективний вінничанин 27 жовтня в Голлівуді проведе бій з найсерйознішим суперником на цьому етапі кар'єри, 34-річним американським нокаутером Тайроном Брансоном (28-7-2, 25 КО).

    Брансон бився з багатьма топовими бійцями своєї ваги, але, на жаль для Тайрона, у всіх з них він програв. Не дивлячись на всі ці поразки, Брансон залишається хорошим тестом для Богачука, так ще й в разі перемоги Сергія, можна досить непогано піднятися у світовому рейтингу першої середньої ваги.

    На кону поєдинку буде стояти титул контенентального чемпіона WBC Америки.

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    бокс Сергій Богачук Тайрон Брансон
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