Український боєць, який усі 15 боїв виграв нокаутом, отримав найсерйознішого суперника в кар’єрі



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Попередні суперники витримували проти Сергія Богачука вкрай недовго Boxrec

Сергій Богачук матиме важкий бій

Визначився суперник українського середньоваговика Сергія Богачука (15-0, 15 КО) на 27 жовтня.

Перспективний вінничанин 27 жовтня в Голлівуді проведе бій з найсерйознішим суперником на цьому етапі кар'єри, 34-річним американським нокаутером Тайроном Брансоном (28-7-2, 25 КО).

Брансон бився з багатьма топовими бійцями своєї ваги, але, на жаль для Тайрона, у всіх з них він програв. Не дивлячись на всі ці поразки, Брансон залишається хорошим тестом для Богачука, так ще й в разі перемоги Сергія, можна досить непогано піднятися у світовому рейтингу першої середньої ваги.

На кону поєдинку буде стояти титул контенентального чемпіона WBC Америки.