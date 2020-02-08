Український боксер Артем Далакян успішно захистив титул чемпіона WBA (відео)



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Пояс WBA лишається в Україні Xsport

Рідні стіни допомогли чемпіону

Бій проходив у Києві - на кону - чемпіонський пояс за версією WBA у найлегшій вазі, який належить українському боксеру.

Суперником Далакяна був венесуелець Хосбер Перес. Бій тривав усі 12 раундів - він був рівним, але господар був вправніший та більш точний у своїх прагненнях.

Перес вистояв у чемпіонських раундах та відбив фінальні атаки чемпіона, проте на контрвипади сил в ного вже не стало.

Далакян переміг одноголосним рішенням суддів - 118:110, 117:111, 117:111.

Після перемоги над міцним суперником Далакян далі планує об'єднавчі боЇ. Можливо, це буде нова суперсерія, що кілька років тому вдихнула нове життя у середню та напівважку вагові категорії.

Бій Далакян - Перес - дивіться найкращі моменти поєдинку

Джерело: Главком СПОРТ