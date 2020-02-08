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    Український боксер Артем Далакян успішно захистив титул чемпіона WBA (відео)

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    Пояс WBA лишається в Україні - Український боксер Артем Далакян успішно захистив титул чемпіона WBA (відео)
    Пояс WBA лишається в Україні
    Xsport

    Рідні стіни допомогли чемпіону

    Бій проходив у Києві - на кону - чемпіонський пояс за версією WBA у найлегшій вазі, який належить українському боксеру.

    Суперником Далакяна був венесуелець Хосбер Перес. Бій тривав усі 12 раундів - він був рівним, але господар був вправніший та більш точний у своїх прагненнях.

    Перес вистояв у чемпіонських раундах та відбив фінальні атаки чемпіона, проте на контрвипади сил в ного вже не стало.

    Далакян переміг одноголосним рішенням суддів - 118:110, 117:111, 117:111.

    Після перемоги над міцним суперником Далакян далі планує об'єднавчі боЇ. Можливо, це буде нова суперсерія, що кілька років тому вдихнула нове життя у середню та напівважку вагові категорії.

    Бій Далакян - Перес - дивіться найкращі моменти поєдинку

    Джерело: Главком СПОРТ

    бокс WBA Артем Далакян Хосбер Перес
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