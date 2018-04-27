Український боксер Галінічев отримав ліцензію на юнацькі Олімпійські ігри

Сталося це завдяки золотій нагороді у ваговій категорії 56 кг на чемпіонаті Європи

В Італії завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді, на якому українські спортсмени здобули 7 медалей, 3 з яких - найвищого ґатунку. Зазначимо, наша молодіжна жіноча команда очолила загальнокомандний залік й отримала звання найкращої команди турніру. За підсумками чемпіонату визначилися й володарі олімпійських ліцензій на ІІІ літні Юнацькі



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Максим Галінічев. Фото: НОК України

Сталося це завдяки золотій нагороді у ваговій категорії 56 кг на чемпіонаті Європи

В Італії завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді, на якому українські спортсмени здобули 7 медалей, 3 з яких - найвищого ґатунку.

Зазначимо, наша молодіжна жіноча команда очолила загальнокомандний залік й отримала звання найкращої команди турніру.

За підсумками чемпіонату визначилися й володарі олімпійських ліцензій на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри, що в жовтні відбудуться в аргентинській столиці Буенос-Айрес.

«Квиток» на найпрестижніших старт в кар'єрі юних олімпійців гарантував собі наш Максим Галінічев завдяки золотій нагороді у ваговій категорії 56 кг, інформує прес-служба НОК України.

Таким чином, вже 20 українців здобули заповітні перепустки до олімпійського Буенос-Айресу, а саме у таких видах спорту: баскетбол (8), бокс (1), важка атлетика (2), веслування на байдарках і каное (2), художня гімнастика (1), спортивна акробатика (2), стрільба кульова (1), стрільба з лука (2), тхеквондо (1).

Нагадаємо, на ІІІ юнацькі Олімпійські ігри-2018 протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів з 206-ти країн Планети віком 15-18 років, які розіграють 1250 нагород у 32 видах спорту.