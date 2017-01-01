Український боксер готовий тимчасово змінити вагову категорію для поєдинку

Українець хоче відібрати титул у представника Казахстану

Перспективний український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) готовий тимчасово змінити вагову категорію. Дерев'янченко є офіційним претендентом на приналежний Геннадію Головкіну титул IBF в середній вазі, але зараз казах зайнятий реваншем з Саулом Альваресом, а тому свій титульний шанс Сергій в кращому випадку отримає в кінці



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Сергій Дерев'янченко

Українець хоче відібрати титул у представника Казахстану

Перспективний український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) готовий тимчасово змінити вагову категорію.

Дерев'янченко є офіційним претендентом на приналежний Геннадію Головкіну титул IBF в середній вазі, але зараз казах зайнятий реваншем з Саулом Альваресом, а тому свій титульний шанс Сергій в кращому випадку отримає в кінці 2018-го року.

Тренер українського боксера Андре Роз’є в інтерв'ю RingTV повідомив, що його підопічний готовий зустрітися з новоспеченим чемпіоном IBF у другій середній вазі Калебом Труаксом, який два тижні тому відібрав пояс у Джеймса Дегейла.

«Ми були б щасливі, якби Дерев'янченко воював з Труаксом. Санкціонує орган той же, IBF, і його зустріч з Труаксом стала б видовищною. Якщо не цей бій, то ми в будь-який день тижня готові вийти на Жермалла Чарлі», - сказав Роз’є.

Сергій Дерев'янченко не виходив на ринг з 25 серпня, коли в Маямі в останньому раунді технічним нокаутом зупинив Туреано Джонсона. Наступний бій 32-річного українця орієнтовно відбудеться в січні-лютому 2018-го року.

Джерело: sportarena.com