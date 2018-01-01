Український боксер Кучер отримав другий шанс стати чемпіоном світу
- Сьогодні, 13:48
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Дмитро Кучер. Фото: RingSide24
Востаннє Кучер виходив на ринг у листопаді 2016 року
33-річний український важковаговик Дмитро Кучер 3 березня у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської організації (IBO) зустрінеться з південноафриканцем Кевіном Лереною.
Бій відбудеться в ПАР, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Востаннє Кучер виходив на ринг у листопаді 2016 року. Тоді киянин поступився у поєдинку за звання чемпіона IBO Марко Гуку з Німеччини.
25-річний Лерена має 19 перемог (9 нокаутом) і 1 поразку. У Кучера 24 перемоги (18 нокаутом), 2 поразки та 1 нічия.