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    Український боксер Кучер отримав другий шанс стати чемпіоном світу

    Востаннє Кучер виходив на ринг у листопаді 2016 року
    33-річний український важковаговик Дмитро Кучер 3 березня у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської організації (IBO) зустрінеться з південноафриканцем Кевіном Лереною. Бій відбудеться в ПАР, повідомляє Klitschko-brothers.com. Востаннє Кучер виходив на ринг у листопаді 2016 року. Тоді киянин поступився у поєдинку за звання чемпіона IBO Марко
    • Сьогодні, 13:48
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    Дмитро Кучер. Фото: RingSide24
    Дмитро Кучер. Фото: RingSide24

    Востаннє Кучер виходив на ринг у листопаді 2016 року

    33-річний український важковаговик Дмитро Кучер 3 березня у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської організації (IBO) зустрінеться з південноафриканцем Кевіном Лереною.

    Бій відбудеться в ПАР, повідомляє Klitschko-brothers.com.

    Востаннє Кучер виходив на ринг у листопаді 2016 року. Тоді киянин поступився у поєдинку за звання чемпіона IBO Марко Гуку з Німеччини.

    25-річний Лерена має 19 перемог (9 нокаутом) і 1 поразку. У Кучера 24 перемоги (18 нокаутом), 2 поразки та 1 нічия.

    бокс
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