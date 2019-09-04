Відомий український боксер розповів про візит до онкоцентру



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В’ячеслав Узєлков запевнив, що з ним все добре

Відомий український боксер В’ячеслав Узєлков прокоментував фото з онкологічного центру.

Раніше спортсмен пропустив запис телевізійного шоу та опублікував у соцмережі фото з лікувального закладу.

Фото з онкоцентру викликало бурхливу реакцію. То ж боксер записав звернення до вболівальників.

«Я перебуваю не лікарняній палаті, а в спортзалі. Безмежно вдячний багатьом людям, які мені телефонували, бажали швидкого одужання. Я – здоровий», - сказав Узєлков.

В’ячеслав Узєлков виступає в професіональному боксі з 2005 року. Здобув 30 перемог у 33 поєдинках. Також активно бере участь в розважальних телешоу.