Відомий український боксер розповів про візит до онкоцентру
В'ячеслав Узєлков
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В’ячеслав Узєлков запевнив, що з ним все добре
Відомий український боксер В’ячеслав Узєлков прокоментував фото з онкологічного центру.
Раніше спортсмен пропустив запис телевізійного шоу та опублікував у соцмережі фото з лікувального закладу.
Фото з онкоцентру викликало бурхливу реакцію. То ж боксер записав звернення до вболівальників.
«Я перебуваю не лікарняній палаті, а в спортзалі. Безмежно вдячний багатьом людям, які мені телефонували, бажали швидкого одужання. Я – здоровий», - сказав Узєлков.
В’ячеслав Узєлков виступає в професіональному боксі з 2005 року. Здобув 30 перемог у 33 поєдинках. Також активно бере участь в розважальних телешоу.