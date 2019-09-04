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    Відомий український боксер розповів про візит до онкоцентру

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    В'ячеслав Узєлков - Відомий український боксер розповів про візит до онкоцентру
    В'ячеслав Узєлков
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    В’ячеслав Узєлков запевнив, що з ним все добре

    Відомий український боксер В’ячеслав Узєлков прокоментував фото з онкологічного центру.

    Раніше спортсмен пропустив запис телевізійного шоу та опублікував у соцмережі фото з лікувального закладу.

    Фото з онкоцентру викликало бурхливу реакцію. То ж боксер записав звернення до вболівальників.

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    «Я перебуваю не лікарняній палаті, а в спортзалі. Безмежно вдячний багатьом людям, які мені телефонували, бажали швидкого одужання. Я – здоровий», - сказав Узєлков.

    В’ячеслав Узєлков виступає в професіональному боксі з 2005 року. Здобув 30 перемог у 33 поєдинках. Також активно бере участь в розважальних телешоу.

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