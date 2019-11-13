Український боксер очолив рейтинг WBC



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Віктор Постол Фейсбук

WBC оприлюднив оновлений рейтинг боксерів у різних вагових категоріях

Український боксер Віктор Постол очолив рейтинг WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Постол – колишній чемпіон світу в цій категорії. 1 лютого 2020 року він знову битиметься за титул. Цього разу проти американця Хосе Раміреса.

Ще один українець, Сергій Богачук, піднявся на 14-ту сходинку рейтингу в зазначеній категорії WBC.

Олександр Усик за версією WBC посідає четверте місце в надважкій вазі.

Олександр Гвоздик після поразки від Артура Бетербієва опустився на другу сходинку в напівважкій категорії (79,4 кг).

Сергій Дерев’янченко наразі третій у середній вазі (до 72,6 кг ). А у Василя Ломаченка титул франчайзингового чемпіона WBC.