Український боксер очолив рейтинг WBC
Віктор Постол
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WBC оприлюднив оновлений рейтинг боксерів у різних вагових категоріях
Український боксер Віктор Постол очолив рейтинг WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Постол – колишній чемпіон світу в цій категорії. 1 лютого 2020 року він знову битиметься за титул. Цього разу проти американця Хосе Раміреса.
Ще один українець, Сергій Богачук, піднявся на 14-ту сходинку рейтингу в зазначеній категорії WBC.
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Олександр Усик за версією WBC посідає четверте місце в надважкій вазі.
Олександр Гвоздик після поразки від Артура Бетербієва опустився на другу сходинку в напівважкій категорії (79,4 кг).
Сергій Дерев’янченко наразі третій у середній вазі (до 72,6 кг ). А у Василя Ломаченка титул франчайзингового чемпіона WBC.