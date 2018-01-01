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    Український боксер у лютому проведе бій за титул чемпіона світу

    Бій відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США
    Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі проти колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях американця Браяна Вілорії(38-5, 23 КО). Бій Артема Далакяна з Браяном Вілорією відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США. Раніше повідомлялося, що Далакян зустрінеться
    • Сьогодні, 18:47
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    Артем Далакян. Фото:&nbsp;GameBet.news
    Артем Далакян. Фото: GameBet.news

    Бій відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США

    Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі проти колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях американця Браяна Вілорії(38-5, 23 КО).

    Бій Артема Далакяна з Браяном Вілорією відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США.

    Раніше повідомлялося, що Далакян зустрінеться на рингу з тодішнім володарем пояса Кадзуто Іокой, але в підсумку японець відмовився від свого титулу.

    Уродженець Донеччини дебютував на професійному ринзі в 2011 році. 5 квітня 2013 року Далакян завоював вакантний титул WBA International. А наприкінці 2015 роки Артем став володарем вакантного титулу WBA Continental. Всього в профі він провів 15 поєдинків і у всіх переміг (11 нокаутом).

    Джерело: Сегодня

    бокс
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