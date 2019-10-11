Український боксер Захожий побив колишнього суперника Віталія Кличка



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Олександр Захожий здобув 13-ту перемогу в професійній кар'єрі Boxrec

Наш боєць впевнено впорався з 40-річним дядьком

26-річний український супертяж Олександр Захожий здобув 13-ту перемогу в 13-ти боях на професійному рингу. При цьому тільки втретє Олександр виграв не достроково.

Щойно в німецькому Карлсруе Захожий здолав у восьмираундовому рейтинговому поєдинку 40-річного американця Кевіна Джонсона (34-15-1, 18 КО).

Захожий домінував в усіх трихвилинках. А досвідчений Джонсон, який свого часу протистояв Віталієві Кличку в поєдинку за титул чемпіона світу, лиш зрідка огризався одиночними, проте не дуже акцентованими джемами.

Українець був близький до того, щоб відправити суперника в нокдаун у четвертому раунді, але довершити атаку Захожому завадив гонг.

У підсумку перемогу Олександрові віддали всі троє суддів.

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