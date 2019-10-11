  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український боксер Захожий побив колишнього суперника Віталія Кличка

    • Розсилка
    Олександр Захожий здобув 13-ту перемогу в професійній кар'єрі - Український боксер Захожий побив колишнього суперника Віталія Кличка
    Олександр Захожий здобув 13-ту перемогу в професійній кар'єрі
    Boxrec

    Наш боєць впевнено впорався з 40-річним дядьком

    26-річний український супертяж Олександр Захожий здобув 13-ту перемогу в 13-ти боях на професійному рингу. При цьому тільки втретє Олександр виграв не достроково.

    Щойно в німецькому Карлсруе Захожий здолав у восьмираундовому рейтинговому поєдинку 40-річного американця Кевіна Джонсона (34-15-1, 18 КО).

    Захожий домінував в усіх трихвилинках. А досвідчений Джонсон, який свого часу протистояв Віталієві Кличку в поєдинку за титул чемпіона світу, лиш зрідка огризався одиночними, проте не дуже акцентованими джемами.

    Українець був близький до того, щоб відправити суперника в нокдаун у четвертому раунді, але довершити атаку Захожому завадив гонг.

    У підсумку перемогу Олександрові віддали всі троє суддів.   

     Читайте також: Джошуа готовий битися проти Усика
    Віталій Кличко Олександр Захожий бокс Кевін Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ