Український борець Кучмій отримав бронзову медаль Європейських ігор



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Микола Кучмій wrestlingua.com

Білоруського переможця змагань Кирила Грищенка дискваліфікували за допінг

Український борець греко-римського стилю Микола Кучмій отримав бронзову медаль Європейських ігор, які відбулися влітку в Мінську.

Переможця змагань з Білорусі Кирила Грищенка дискваліфікували за допінг. Його нагорода автоматично перейшла до грузина Якоба Каджая, інформує InsideTheGames. Бронзовий призер росіянин Сєргєй Сємьонов отримав срібну медаль. Відповідно четвертий після змагань Кучмій став бронзовим призером.

Кучмій на Європейських іграх у Мінську поступився Грищенку в чвертьфіналі категорії 130 кг.