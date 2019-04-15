Український чемпіон світу з боксу отримав суперника за третім захистом пояса



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Два попередніх захисти Артем Далакян завершив достроково Union Boxing Promotion

Артем Далакян знову битиметься в Києві

Офіційним претендентом на пояс WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна (18-0, 13 КО) став боксер з Таїланду Саравут Таворнхам (20-1, 15 КО).

Бій відбудеться 15 червня в Києві. Про місце і час бою буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що Далакян завоював пояс чемпіона WBA в лютому 2018 року в США в бою проти боксера Браяна Вілорії одноголосним рішенням суддів і двічі відстояв свій титул проти Сірічая Таєна (Таїланд) і Ґреоґоріо Леброна (Домініканська республіка), перемігши технічним нокаутом обох суперників у восьмому і п'ятому раундах відповідно.

Таворнхам свій єдиний буій програв у дебютному поєдинку на професійному рингу. В травні 2014-го його в першому раунді нокаутував мало відомий японець Масато Морісакі. Після того таїландець видав серію з 20-ти переможних боїв. Правда, бив виключно вдома.





