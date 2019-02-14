Український чемпіон світу з боксу: Прикро, що у нас цінують тільки тяжів і Ломаченка



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Артем Далакян переконаний, що ті, хто любить бокс, дивляться його бої з задоволенням Union Box Promotion

Артем Далакян засмучений, що його досягнення оцінюють неадекватно

Український боксер Артем Далакян ще на початку 2018-го здобув чемпіонський пояс WBA в найлегшій вазі, але його кар'єра дійсно відрізняється від інших українських зірок боксу. Всі свої бої (крім одного) Артем провів в Україні, ніколи не жив у Європі чи США, а в 2014-му втратив свій пояс через війну на Донбасі. Коли ж прийшов час захищати титул, Артем зробив це по-особливому — став першим боксером в історії України, котрий захистив титул у Києві, а бій провів на... майданчику для гелікоптера.

У своєму свіжому інтерв'ю Артем визнав, що трохи засмучується через те, що його досягнень у порівнянні з іншими українськими боксерами-чемпіонами у нас на Батьківщині майже не помічають.

— Чесно кажучи, іноді прикро, - каже Далакян. - Адже ти однаково працюєш — що в легкій вазі, що у «важкому» дивізіоні. Але цінуються більше важковаговики та їхні бої. Однак так було завжди, і в любителях також. До того ж легковаговикам десь і важче доводиться, оскільки нам складніше ганяти вагу. Але так склалося в світі. Як не прикро, а так уже є, і суті справи не зміниш. У мене бої непогані, яскраві, з нокаутами, зокрема й технічними, що теж важливо для легкої ваги. Хто дивиться і любить бокс, ті дивляться і мої бої.

На професійному рингу Артем Далакян виграв усі 18 проведених боїв, 13 з них - нокаутом.

Джерело: Обозреватель