Український дует став п'ятим на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання в Австрії
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Софія Нестерова й Артем Даренський відкрили для себе новий сезон
Українці Софія Нестерова й Артем Даренський посіли п’яте місце у турнірі з парного катання другого етапу юніорського Гран-прі, що завершився в австрійському місті Лінц.
Після виконання короткої програми фігуристи з Дніпра також були п’ятими, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
Успішний прокат довільної дозволив їм зберегти цю позицію та набрати за сумою двох виступів найвищу у своїй кар’єрі суму балів – 137.87.
15-річна Софія та 17-річний Артем стали у пару лише торік, а першим спільним стартом став чемпіонат України у грудні 2017 року.
Наприкінці попереднього сезону українська спортивна пара під керівництвом Лілії Батутіної здобула призове місце на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup і дебютувала на чемпіонаті світу серед юніорів.
Етап Гран-прі у Лінці був для Софії й Артема першим стартом у нинішньому сезоні.
Щодо юнаків, то представник України Михайло Рудковський за підсумками двох прокатів посів 18-те місце, набравши загалом 113.08 балів.
15-річний учень київського тренера Олександра Артищенка вперше брав участь у міжнародних змаганнях такого високого рівня як юніорський Гран-прі.
Наступний етап юніорської серії Гран-прі відбудеться у Каунасі (Литва) 5-8 вересня. Від України виступлять одиночники Іван Шмуратко (юнаки), Анастасія Архіпова (дівчата) та танцювальний дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков.