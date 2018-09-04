Український дует став п'ятим на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання в Австрії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Софія Нестерова й Артем Даренський

Софія Нестерова й Артем Даренський відкрили для себе новий сезон

Українці Софія Нестерова й Артем Даренський посіли п’яте місце у турнірі з парного катання другого етапу юніорського Гран-прі, що завершився в австрійському місті Лінц.

Після виконання короткої програми фігуристи з Дніпра також були п’ятими, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Успішний прокат довільної дозволив їм зберегти цю позицію та набрати за сумою двох виступів найвищу у своїй кар’єрі суму балів – 137.87.

15-річна Софія та 17-річний Артем стали у пару лише торік, а першим спільним стартом став чемпіонат України у грудні 2017 року.

Наприкінці попереднього сезону українська спортивна пара під керівництвом Лілії Батутіної здобула призове місце на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup і дебютувала на чемпіонаті світу серед юніорів.

Етап Гран-прі у Лінці був для Софії й Артема першим стартом у нинішньому сезоні.

Щодо юнаків, то представник України Михайло Рудковський за підсумками двох прокатів посів 18-те місце, набравши загалом 113.08 балів.

15-річний учень київського тренера Олександра Артищенка вперше брав участь у міжнародних змаганнях такого високого рівня як юніорський Гран-прі.

Наступний етап юніорської серії Гран-прі відбудеться у Каунасі (Литва) 5-8 вересня. Від України виступлять одиночники Іван Шмуратко (юнаки), Анастасія Архіпова (дівчата) та танцювальний дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков.