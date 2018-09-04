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    Український дует став п'ятим на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання в Австрії

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    Софія Нестерова й Артем Даренський - Український дует став п'ятим на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання в Австрії
    Софія Нестерова й Артем Даренський

    Софія Нестерова й Артем Даренський відкрили для себе новий сезон

    Українці Софія Нестерова й Артем Даренський посіли п’яте місце у турнірі з парного катання другого етапу юніорського Гран-прі, що завершився в австрійському місті Лінц.

    Після виконання короткої програми фігуристи з Дніпра також були п’ятими, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Успішний прокат довільної дозволив їм зберегти цю позицію та набрати за сумою двох виступів найвищу у своїй кар’єрі суму балів – 137.87.

    15-річна Софія та 17-річний Артем стали у пару лише торік, а першим спільним стартом став чемпіонат України у грудні 2017 року.

    Наприкінці попереднього сезону українська спортивна пара під керівництвом Лілії Батутіної здобула призове місце на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup і дебютувала на чемпіонаті світу серед юніорів.

    Етап Гран-прі у Лінці був для Софії й Артема першим стартом у нинішньому сезоні.

    Щодо юнаків, то представник України Михайло Рудковський за підсумками двох прокатів посів 18-те місце, набравши загалом 113.08 балів.

    15-річний учень київського тренера Олександра Артищенка вперше брав участь у міжнародних змаганнях такого високого рівня як юніорський Гран-прі.

    Наступний етап юніорської серії Гран-прі відбудеться у Каунасі (Литва) 5-8 вересня. Від України виступлять одиночники Іван Шмуратко (юнаки), Анастасія Архіпова (дівчата) та танцювальний дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков.

    фігурне катання Гран-прі українці
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