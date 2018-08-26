Український дует став восьмим на першому етапі юніорської серії Гран-прі з фігурного катання



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Фото УФФКК

Чернявська та Горовий утримали місце, яке вони займали після короткої програми

Українська танцювальна пара Анна Чернявська - Володимир Горовий завершила свій дебютний виступ на етапі юніорської серії Гран-прі на восьмому місці.

Українці набрали за підсумками двох програм 124.87 бала, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

На змаганнях, що проходили у Братиславі, учні харківських тренерів Галини Чурілової та Мар’яни Козлової змогли заявити про себе, попри те, що у спортивних танцях на льоду важко це зробити відразу.

За довільну програму вони отримали 75.42 бали. Технічна оцінка українців склала 41.40, а компоненти судді оцінили у 34.02.

У жіночому одиночному катанні наша Анна Ракович у довільній програмі під музику Девіда Гарретта була більш переконливою, ніж у короткій, де вона посіла 24-те місце.

Зокрема, 14-річна учениця Олександра Артищенка впевненіше почувалася під час виконання стрибків, хоча й припускалася численних помилок. У довільній програмі фігуристка набрала 72.70 бала, а її підсумкова оцінка – 109.53. У загальному заліку Анна посіла 19-те місце.

Наступний етап юніорської серії Гран-прі відбудеться в австрійському місті Лінц 29 серпня-1 вересня.