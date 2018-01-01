Український дзюдоїст Гордієнко переміг на Гран Прі Тунісу

Гордієнко здобув свою четверту в кар'єрі медаль турнірів серії Гран Прі

Український дзюдоїст Олександр Гордієнко посів перше місце на Гран Прі Тунісу у ваговій категорії понад 100 кг. У півфіналі турніру Гордієнко зустрівся з 22-річним японцем Казуя Сато. Українцю вдалося провести іппон (чиста перемога) за 45 секунд до закінчення сутички, чим він гарантував собі медаль. У поєдинку за «золото» Гордієнко



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Олександр Гордієнко. Фото: fdd.org.ua

Гордієнко здобув свою четверту в кар'єрі медаль турнірів серії Гран Прі

Український дзюдоїст Олександр Гордієнко посів перше місце на Гран Прі Тунісу у ваговій категорії понад 100 кг.

У півфіналі турніру Гордієнко зустрівся з 22-річним японцем Казуя Сато. Українцю вдалося провести іппон (чиста перемога) за 45 секунд до закінчення сутички, чим він гарантував собі медаль.

У поєдинку за «золото» Гордієнко зійшовся з дворазовим призером чемпіонату Азії іранцем Джавадом Махджубом. По ходу сутички українець отримав два попередження, але на четвертій хвилині провів прийом, який оцінили балом ваза-арі. Він і став для нього переможним.

Таким чином, Гордієнко здобув свою четверту в кар'єрі медаль турнірів серії Гран Прі і першу золоту.

Нагадаємо, Дарина Білодід і Марія Черняк принесли Україні дві медалі Гран Прі Тунісу у вазі до 48 кг.

Джерело: xsport.ua