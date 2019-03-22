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    Український фігурист не зміг кваліфікуватися в фінал чемпіонату світу

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    Український фігурист не зміг кваліфікуватися в фінал чемпіонату світу

    Івану Шмуратку не вистачило більше 10 очок, аби пройти далі

    Український фігурист Іван Шмуратко невдало виконав коротку програму на чемпіонаті світу з фігурного катання і не зумів кваліфікуватися в довільну програму.

    В українця не вийшов потрійний аксель, а в каскаді потрійний лутц і потрійний тулуп він не втримав рівновагу після другого стрибка. Не впав, але мінуси отримав. Потрійний фліп Іван також зірвав і при приземленні зі стрибка впав.

    У підсумку за свій виступ українець отримав 62.99 бала і посів 29-е місце, не зумівши потрапити в число 24 фігуристів, які кваліфікуються в довільну програму.


    Україну на чемпіонаті світу представляють одиночник Іван Шмуратко і танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін.

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