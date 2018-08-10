Український фігурист Паніот став п'ятим на міжнародному турнірі у США



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Ярослав Паніот. Фото УФФКК

Ярослав у Філадельфії був другим після короткої програми, але невдало виступив у довільній

Український фігурист Ярослав Паніот посів п’яте місце на традиційному турнірі Philadelphia Summer International 2018.

Він набрав за сумою двох програм 190.55 балів, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У короткій програмі українець був другим, хоча й мав проблеми зі стрибками, зокрема, фліпом у чотири оберти (67.87).

Так само не пішли стрибки у Ярослава й у довільній, де він отримав «мінуси» за виконання того ж четверного фліпа, а також четверного тулупа. Водночас, каскад 4Т+3Т фігурист зробив добре.

Втративши два бали за падіння та порушення часу Паніот показав у довільній п’ятий результат 122.68 (56.66 за техніку та 68.02 за компоненти).

Переможцем змагань у чоловічому одиночному катанні став американець Ендрю Торгашев – 206.41.

Паніот вдруге взяв участь у турнірі Philadelphia Summer International. У 2017 році він посів друге місце у загальному заліку.

У нинішньому сезоні 20-річний фігурист дебютує у дорослій серії Гран-прі. Він виступить на змаганнях четвертого етапу. Ярослав заявлений також для участі у турнірі U.S. International Figure Skating Classic серії «Челленджер», який відбудеться у Солт-Лейк-Сіті 12-16 вересня.