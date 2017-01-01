Український форвард може продовжити виступати в чемпіонаті Туреччини
- Сьогодні, 09:52
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Євген Селезньов. Фото: Fanatik
Один з турецьких клубів проявляє інтерес до Селезньова
Екс-форвард «Карабюкспора» Євген Селезньов може продовжити кар'єру в турецькому клубі «Гьозтепе».
Про це повідомляє Haber Ekspres.
«Гьозтепе», що йде на шостому місці в турецькому чемпіонаті, проявляє інтерес до українця.
Нагадаємо, 32-річний форвард розірвав контракт з «Карабюкспором» за обопільною згодою сторін.
Українець провів 31 матч в складі «Карабюкспора», забив вісім голів і зробив три гольові передачі.
Джерело: ua.tribuna.com