Український форвард може продовжити виступати в чемпіонаті Туреччини

Один з турецьких клубів проявляє інтерес до Селезньова

Екс-форвард «Карабюкспора» Євген Селезньов може продовжити кар'єру в турецькому клубі «Гьозтепе». Про це повідомляє Haber Ekspres. «Гьозтепе», що йде на шостому місці в турецькому чемпіонаті, проявляє інтерес до українця. Нагадаємо, 32-річний форвард розірвав контракт з «Карабюкспором» за