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    Український форвард може продовжити виступати в чемпіонаті Туреччини

    Один з турецьких клубів проявляє інтерес до Селезньова
    Екс-форвард «Карабюкспора» Євген Селезньов може продовжити кар'єру в турецькому клубі  «Гьозтепе». Про це повідомляє Haber Ekspres. «Гьозтепе», що йде на шостому місці в турецькому чемпіонаті, проявляє інтерес до українця. Нагадаємо, 32-річний форвард розірвав контракт з «Карабюкспором» за
    • Сьогодні, 09:52
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    Євген Селезньов. Фото: Fanatik
    Євген Селезньов. Фото: Fanatik

    Один з турецьких клубів проявляє інтерес до Селезньова

    Екс-форвард «Карабюкспора» Євген Селезньов може продовжити кар'єру в турецькому клубі  «Гьозтепе».

    Про це повідомляє Haber Ekspres.

    «Гьозтепе», що йде на шостому місці в турецькому чемпіонаті, проявляє інтерес до українця.

    Нагадаємо, 32-річний форвард розірвав контракт з «Карабюкспором» за обопільною згодою сторін.

    Українець провів 31 матч в складі «Карабюкспора», забив вісім голів і зробив три гольові передачі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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