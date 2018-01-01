Український форвард провів перше тренування у складі «Кайсеріспора» (фото)
- Сьогодні, 21:31
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Фото: прес-служба Кайсеріспора
Тренування клубу відбулося 16 січня
Український форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець провів перше тренування в турецькому клубі.
Кравець провів перше тренування в «Кайсеріспорі» у вівторок, 16 січня, інформує Twitter турецького клубу.
Нагадаємо, що Кравець підписав з «Кайсеріспором» контракт терміном на 3,5 року.
Його клуб займає п'яте місце в чемпіонаті Туреччини після 17 турів.
Зазначимо, що в поточному сезоні Кравець провів у складі «Динамо» дев'ять матчів у чемпіонаті УПЛ (три голи), один матч у Кубку України (два голи) і п'ять матчів у єврокубках.
Артем Кравець. Фото: Twitter
Джерело: Футбол 24