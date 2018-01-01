Український форвард провів перше тренування у складі «Кайсеріспора» (фото)

Тренування клубу відбулося 16 січня

Український форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець провів перше тренування в турецькому клубі. Кравець провів перше тренування в «Кайсеріспорі» у вівторок, 16 січня, інформує Twitter турецького клубу. Нагадаємо, що Кравець підписав з «Кайсеріспором» контракт терміном на 3,5 року. Його клуб займає п'яте