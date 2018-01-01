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    Український форвард провів перше тренування у складі «Кайсеріспора» (фото)

    Тренування клубу відбулося 16 січня
    Український форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець провів перше тренування в турецькому клубі. Кравець провів перше тренування в «Кайсеріспорі» у вівторок, 16 січня, інформує Twitter турецького клубу. Нагадаємо, що Кравець підписав з «Кайсеріспором» контракт терміном на 3,5 року. Його клуб займає п'яте
    • Сьогодні, 21:31
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    Фото: прес-служба Кайсеріспора
    Фото: прес-служба Кайсеріспора

    Тренування клубу відбулося 16 січня

    Український форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець провів перше тренування в турецькому клубі.

    Кравець провів перше тренування в «Кайсеріспорі» у вівторок, 16 січня, інформує Twitter турецького клубу.

    Нагадаємо, що Кравець підписав з «Кайсеріспором» контракт терміном на 3,5 року.

    Його клуб займає п'яте місце в чемпіонаті Туреччини після 17 турів.

    Зазначимо, що в поточному сезоні Кравець провів у складі «Динамо» дев'ять матчів у чемпіонаті УПЛ (три голи), один матч у Кубку України (два голи) і п'ять матчів у єврокубках.

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    Артем Кравець. Фото: Twitter

    Джерело: Футбол 24

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