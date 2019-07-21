Український футболіст не бачить місця в збірній РФ для найдорожчого хокеїста



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Артємій Панарін Твіттер

Артємій Панарін з «Нью-Йорк Рейнджерс» може втратити місце в збірній за жорстку критику Путіна

Колишній футболіст збірної України та московського «Спартака» Мксим Калініченко сумнівається в переспективах найдорожчого російського хокеїста Артємія Панаріна в збірній РФ. Калініченко вважає, що того не будуть викликати до національної команди за жорстку критику Путіна.

«Схоже, він не збирається повертатися. І перспективи в збірній можуть бути туманними. Він сркізь досить жорстко розповідає про ситему, як мені здається», - написав Калініченко в мережі Твіттер.

Раніше Панарів у відеоінтерв'ю Sports.ru жорстко розкритикував російського президента Путіна. «Думаю, він уже не розуміє, де добре, а де – погано. Йому вже психологічно непросто тверезо оцінювати ситуацію, оскільки надто багато людей підводять його до потрібних рішень. Якщо тобі 20 років будуть розповідати, який ти молодець, думаєш, бачитимеш свої помилки? Те, що я зараз говорю, багато сприймуть, ніби я якийсь агент, хоча лише висловлюю свою думку», - зокрема сказав Панарін.

Інтерв’ю Панаріна викликало вкрай гостру негативну реакцію в хокейних колах РФ.

Панарін – найдорожчий російський спортсмен. За угодою з «Нью-Йорк Рейнджерс» він зароблятиме понад 11,6 мільйона доларів щорічно за сім років.