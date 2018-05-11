Український футболіст Селезньов став володарем кубка Туреччини (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Селезньов (справа). Фото akhisarspor.com.tr

Щоправда, Євген не грав у фіналі через дискваліфікацію

У вирішальному поєдинку проти «Фенербахче» український нападник не зіграв через дискваліфікацію.

Втім, партнери впоралися й без Селезньова, сенсаційно перемігши фаворита – 3:2, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Без допомоги Євгена «Акхісар» навряд чи потрапив би до фіналу, адже у п’яти зустрічах турніру український форвард забив чотири м’ячі та віддав ще одну гольову передачу.

Після свого січневого переходу з «Карабюкспору» Селезньов провів у складі своєї нової команди 20 матчів, забив дев’ять м’ячів і віддав два гольові паси.