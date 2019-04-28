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    Передача Малиновського допомогла «Ґенку» перемогти «Ґент» і максимально наблизитися до чемпіонства в Бельгії (відео)

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    Руслан Малиновський віддав десятий асист у сезоні - Передача Малиновського допомогла «Ґенку» перемогти «Ґент» і максимально наблизитися до чемпіонства в Бельгії (відео)
    Руслан Малиновський віддав десятий асист у сезоні
    ФК «Ґенк»

    Руслан відіграв 50-й матч у сезоні

    У матчі шостого туру чемпіонського плей-оф у бельгійській Лізі Жюпіле лідер турніру «Ґенк» переміг на виїзді з мінімальним рахунком «Ґент».

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    Єдиний м’яч у цій зустрічі нападник Леонардо Троссард забив на 56-й хвилині з передачі українця Руслана Малиновського.

    Варто сказати, що для нашого хавбека це 50-й офіційний матч усіх рангів. У 35-ти матчах Ліги Жюпіле він забив 12 м’ячів і віддав уже 10 результативних передач.

    Зауважимо, що в складі «Ґента» теж грав українець: півоборонець Роман Безус вийшов на заміну на 65-й хвилині. Ще один український гравець Ігор Пластун провів матч у резерві господарів. А ось нападника Романа Яремчука на цей раз через пошкодження не було навіть у резерві.   

    «Ґенк» за чотири тури до завершення чемпіонату випереджає найближчих переслідувачів – «Брюґґе» і «Антверпен» - на дев’ять очок. Правда, «Брюґґе» ще має матч у запасі. «Ґент» із 26-ма очками шостий.

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