Український футболіст за годину матчу Кубку Данії забив чотири м'ячі



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Юрій Яковенко. Фото ФК «Есб’єрг»

Юрій Яковенко проявив свої бомбардирські якості

Український форвард Юрій Яковенко продемонстрував високу результативність у матчі 1/32 фіналу Кубку Данії, у якому «Есб’єрг» на виїзді обіграв клуб «Херсхольм Уссерод» з рахунком 11:1.

На рахунку Юрія Яковенка чотири забиті м'ячі, інформує footboom.com.

До перерви український нападник тричі вразив ворота господарів поля. У другому таймі він забив ще один гол.

Українець відзначався на 8-й, 19-й, 37-й і 56-й хвилинах.

Яковенко не дограв до кінця поєдинок і був замінений на 69-й хвилині.

В цілому, Юрій у чемпіонаті Данії провів за «Есб’єрг» сім матчів, у яких забив один гол.

Раніше футболіст грав за кіпрський «Анортосіс», а також за французький «Аяччо» та київський «Оболонь-Бровар».

Юрій – син колишнього гравця київського «Динамо» та збірної СРСР Павла Яковенка, молодший брат Олександра Яковенка.

Грав за юнацькі збірні команди України U-16, U-17, U-18, U-19. Виступав і за молодіжну збірну команду країни.