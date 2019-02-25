Український гімнаст переміг на етапі Кубка світу в Мельбурні



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Ігор Радівілов - багаторічний фаворит змагань в опорному стрибку у світі Радіо Свобода

Ігор Радівілов виграв свій коронний опорний стрибок

Український гімнаст Ігор Радівілов виграв етап Кубка світу в Мельбурні (Австралія) в опорному стрибку. Українець показав найкращий результат, отримавши від суддів 14,949 бала.

На другому місці виступ завершив Лоріс Фраска з Франції (14,900). Бронзу змагань виборов британець Домінік Кеннінґем (14,749).

В листопаді минулого року Радівілов також здобув золото на етапі Кубка світу в опорному стрибку в Котбусі (Німеччина).

26 річний український гімнаст є бронзовим призером Олімпіади-2012. У Ріо-де-Жанейро-2016 він залишився без медалі, але виконав під час стрибка потрійне сальто. Цей елемент отримав назву «The Radivilov». Правда, у листопаді 2016 року чоловічий технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики заборонив виконувати цей стрибок із 2017 по 2020 роки з огляду на надзвичайну складність і величезний ризик отримання в разі падіння важких травм.