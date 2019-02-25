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    Український гімнаст переміг на етапі Кубка світу в Мельбурні

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    Ігор Радівілов - багаторічний фаворит змагань в опорному стрибку у світі - Український гімнаст переміг на етапі Кубка світу в Мельбурні
    Ігор Радівілов - багаторічний фаворит змагань в опорному стрибку у світі
    Радіо Свобода

    Ігор Радівілов виграв свій коронний опорний стрибок

    Український гімнаст Ігор Радівілов виграв етап Кубка світу в Мельбурні (Австралія) в опорному стрибку. Українець показав найкращий результат, отримавши від суддів 14,949 бала.

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    На другому місці виступ завершив Лоріс Фраска з Франції (14,900). Бронзу змагань виборов британець Домінік Кеннінґем (14,749).

    В листопаді минулого року Радівілов також здобув золото на етапі Кубка світу в опорному стрибку в Котбусі (Німеччина).

    26 річний український гімнаст є бронзовим призером Олімпіади-2012. У Ріо-де-Жанейро-2016 він залишився без медалі, але виконав під час стрибка потрійне сальто. Цей елемент отримав назву «The Radivilov». Правда, у листопаді 2016 року чоловічий технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики заборонив виконувати цей стрибок із 2017 по 2020 роки з огляду на надзвичайну складність і величезний ризик отримання в разі падіння важких травм.

     Читайте також: Радівілов виграв срібло на етапі Кубка світу в Парижі (відео)
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