Український голкіпер може продовжити виступати у чемпіонаті Туреччини

Бойко цікавий столичному «Османліспору»

Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, на якого не розраховує наставник клубу Шенол Гюнеш, може перебратися в інший турецький клуб. Про це повідомляє турецьке видання Fanatik. Джерела повідомляють про зацікавленість в персоні нашого футболіста столичного «Османліспору». На новорічні канікули команда з Анкари пішла



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Денис Бойко. Фото: Fanatik

Бойко цікавий столичному «Османліспору»

Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, на якого не розраховує наставник клубу Шенол Гюнеш, може перебратися в інший турецький клуб.

Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.

Джерела повідомляють про зацікавленість в персоні нашого футболіста столичного «Османліспору».

На новорічні канікули команда з Анкари пішла на 14-му місці в турнірній таблиці Суперліги.

Після 17-ти турів у неї 17 очок.

Раніше ЗМІ приписували інтерес до голкіпера з боку «Динамо» і «Шахтаря», але офіційні особи клубів спростували дану інформацію.

Також з'явилася інформація, що українця готовий придбати грецький ПАОК.

Джерело: zbirna.com