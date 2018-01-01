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    Український голкіпер може продовжити виступати у чемпіонаті Туреччини

    Бойко цікавий столичному «Османліспору»
    Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, на якого не розраховує наставник клубу Шенол Гюнеш, може перебратися в інший турецький клуб. Про це повідомляє турецьке видання Fanatik. Джерела повідомляють про зацікавленість в персоні нашого футболіста столичного «Османліспору». На новорічні канікули команда з Анкари пішла
    • Сьогодні, 16:50
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    Денис Бойко. Фото: Fanatik
    Денис Бойко. Фото: Fanatik

    Бойко цікавий столичному «Османліспору»

    Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, на якого не розраховує наставник клубу Шенол Гюнеш, може перебратися в інший турецький клуб.

    Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.

    Джерела повідомляють про зацікавленість в персоні нашого футболіста столичного «Османліспору».

    На новорічні канікули команда з Анкари пішла на 14-му місці в турнірній таблиці Суперліги.

    Після 17-ти турів у неї 17 очок.

    Раніше ЗМІ приписували інтерес до голкіпера з боку «Динамо» і «Шахтаря», але офіційні особи клубів спростували дану інформацію.

    Також з'явилася інформація, що українця готовий придбати грецький ПАОК.

    Джерело: zbirna.com

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