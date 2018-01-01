Український голкіпер може продовжити виступати у чемпіонаті Туреччини
- Сьогодні, 16:50
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Денис Бойко. Фото: Fanatik
Бойко цікавий столичному «Османліспору»
Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, на якого не розраховує наставник клубу Шенол Гюнеш, може перебратися в інший турецький клуб.
Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.
Джерела повідомляють про зацікавленість в персоні нашого футболіста столичного «Османліспору».
На новорічні канікули команда з Анкари пішла на 14-му місці в турнірній таблиці Суперліги.
Після 17-ти турів у неї 17 очок.
Раніше ЗМІ приписували інтерес до голкіпера з боку «Динамо» і «Шахтаря», але офіційні особи клубів спростували дану інформацію.
Також з'явилася інформація, що українця готовий придбати грецький ПАОК.
Джерело: zbirna.com