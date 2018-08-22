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    Український голкіпер Непогодов змінив громадянство і буде виступати за збірну Казахстану

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    Дмитро Непогодов - Український голкіпер Непогодов змінив громадянство і буде виступати за збірну Казахстану
    Дмитро Непогодов

    Гравець вже викликаний на матчі збірної Казахстану у Лізі націй

    Український голкіпер «Тобола» Дмитро Непогодов вирішив змінити громадянство.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Казахстану.

    30-річний екс-воротар «Ворскли» і донецького «Металурга» викликаний на майбутній матч збірної Казахстану проти Грузії в межах турніру Ліга націй.

    За «Тобол» Непогодов виступає з 2017 року.

    Раніше викликався в молодіжні збірні України.

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