Український гросмейстер Ельянов став третім на міжнародному турніру в Швейцарії



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Павло Ельянов

Непогано зіграли і ще два представники України

Харківський гросмейстер Павло Ельянов став третім призером престижного міжнародного турніру Open Biel Master Tournament (MTO), що фінішував у Білі.

Про це повідомляє спільнота «Українські шахи» на своїй сторінці у Facebook.

Наш земляк набрав 6,5 очка з 9-ти, поділив 2-9 місця, але завдяки хорошому додатковому коефіцієнту опинився на третій сходинці.

Непогано зіграли і ще два представники України - киянин Володимир Баклан - 10 місце і харків'янин Олександр Ковчан - 13-те (обидва набрали по 6 очок).

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