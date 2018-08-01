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    Український гросмейстер Ельянов став третім на міжнародному турніру в Швейцарії

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    Павло Ельянов - Український гросмейстер Ельянов став третім на міжнародному турніру в Швейцарії
    Павло Ельянов

    Непогано зіграли і ще два представники України

    Харківський гросмейстер Павло Ельянов став третім призером престижного міжнародного турніру Open Biel Master Tournament (MTO), що фінішував у Білі.

    Про це повідомляє спільнота «Українські шахи» на своїй сторінці у Facebook.

    Наш земляк набрав 6,5 очка з 9-ти, поділив 2-9 місця, але завдяки хорошому додатковому коефіцієнту опинився на третій сходинці.

    Непогано зіграли і ще два представники України - киянин Володимир Баклан - 10 місце і харків'янин Олександр Ковчан - 13-те (обидва набрали по 6 очок).

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    шахи
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