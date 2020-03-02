Український хокеїст ефектно начистив пику росіянину (відео)



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Ігор Мережко веде виховну роботу

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Започаткував акцію «начисти пику росіянину» український легіонер узбецького хокейного клубу «Хумо» Ігор Мережко.

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У матчі 1/8 фіналу відкритої Вищої хокейної ліги (ВХЛ) проти російського клубу «Торос» український хокеїст обрав у якості мішені для виховної роботи росіянина Андрєя Баннікова й добряче його відлупцював.

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Українець нікуди не поспішав й діяв за схемою «маю час, маю натхнення». Це розумів й опонент, який покірно стояв й терпів наругу.

Мережко ж долучив до екзекуції елемент шоу, оскільки вимагав від трибун у Ташкенті підтримки. Й глядачі зі столиці Узбекистану радо її надали.

Зазначимо, що побиття проходило просто біля лави запасних російської команди, яка була заповнена гравцями, але всі вони діяли за реальним принципом «русскіє своїх не бросають» - тобто навпаки.