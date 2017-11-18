Український хокеїст Понікаровський приєднався до Putin Team (фото)
- 24 Листопада, 15:57
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Олексій Понікаровський
Про це повідомив нападник збірної Росії Ілля Ковальчук
Український нападаючий Олексій Понікаровський приєднався до руху Putin Team.
Про це повідомив нападник СКА Ілля Ковальчук у своєму Instagram.
Putin Team - це громадський рух на підтримку президента РФ Володимира Путіна, створений форвардом «Вашингтона» і збірної Росії Олександром Овєчкіним.
Нагадаємо, заради виступів у КХЛ Понікаровський отримав російський паспорт.
Раніше форвард виступав за «Торонто», «Піттсбург», «Лос-Анджелес», «Кароліну», «Нью-Джерсі», «Донбас», «Вінніпег» і СКА.
В даний момент 37-річний хокеїст грає в КХЛ за «Куньлунь».
Детальніше про рух Putin Team у матеріалі від «Главкома».