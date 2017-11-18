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    Український хокеїст Понікаровський приєднався до Putin Team (фото)

    Про це повідомив нападник збірної Росії Ілля Ковальчук
    Український нападаючий Олексій Понікаровський приєднався до руху Putin Team. Про це повідомив нападник СКА Ілля Ковальчук у своєму Instagram. Putin Team - це громадський рух на підтримку президента РФ Володимира Путіна, створений форвардом «Вашингтона» і збірної Росії Олександром Овєчкіним. Нагадаємо, заради виступів у КХЛ
    • 24 Листопада, 15:57
    • Розсилка
    Олексій Понікаровський
    Олексій Понікаровський

    Про це повідомив нападник збірної Росії Ілля Ковальчук

    Український нападаючий Олексій Понікаровський приєднався до руху Putin Team.

    Про це повідомив нападник СКА Ілля Ковальчук у своєму Instagram.

    Putin Team - це громадський рух на підтримку президента РФ Володимира Путіна, створений форвардом «Вашингтона» і збірної Росії Олександром Овєчкіним.

    Нагадаємо, заради виступів у КХЛ Понікаровський отримав російський паспорт.

    Раніше форвард виступав за «Торонто», «Піттсбург», «Лос-Анджелес», «Кароліну», «Нью-Джерсі», «Донбас», «Вінніпег» і СКА.

    В даний момент 37-річний хокеїст грає в КХЛ за «Куньлунь».

    Детальніше про рух Putin Team у матеріалі від «Главкома».

    Росія Путін хокей
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