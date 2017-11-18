Український хокеїст Понікаровський приєднався до Putin Team (фото)

Про це повідомив нападник збірної Росії Ілля Ковальчук

Український нападаючий Олексій Понікаровський приєднався до руху Putin Team. Про це повідомив нападник СКА Ілля Ковальчук у своєму Instagram. Putin Team - це громадський рух на підтримку президента РФ Володимира Путіна, створений форвардом «Вашингтона» і збірної Росії Олександром Овєчкіним. Нагадаємо, заради виступів у КХЛ